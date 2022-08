Slitterà di 6 settimane il debutto di Norwegian Viva: le cause del ritardo

Come successo per la prima unità della stessa classe, la Norwegian Prima, anche la gemella Viva subirà un ritardo nella consegna con il conseguente spostamento del debutto dall’inizio di luglio alla metà di agosto del prossimo anno.

Anche in questo caso a determinare lo spostamento è stato un problema legato ai ritardi nelle consegne dei materiali e delle attrezzature necessarie per il completamento dei lavori. Per gli itinerari che avrebbero dovuto essere effettuati da Norwegian Viva la compagnia ha deciso di spostare la nave Getaway.



Confermata invece la cerimonia di inaugurazione della Norwegian Prima, prevista alla fine di questo mese in Islanda.