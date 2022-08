Club Med inaugurerà a dicembre tre nuovi ski resort. Si tratta del Club Med Tignes e del Club Med Val d’Isere sulle Alpi francesi, e del Club Med Kiroro nella regione di Hokkaido in Giappone. Queste proprietà rappresentano il debutto del piano che prevede, entro il 2024, l'apertura di 17 nuovi resort e 13 ristrutturazioni o ampliamenti.

Il Club Med Tignes di Tignes Val Claret conterà 430 camere, incluse 25 suite 5-stelle della Exclusive Collection, menrte il Club Med Val d’Isere, frutto di un rinnovamento che lo porterà a far parte del catalogo Exclusive Collection, sarà dotato di 216 camere lusso.



Infine, come riporta travelpulse.com, il Club Med Kiroro avrà 400 camere e sarà fruibile tutto l'anno. Tutte e tre le strutture avranno un accesso diretto alle piste con servizi di pregio come ristoranti gourmet, spa e servizi pensati ad hoc per i bambini. G. G.