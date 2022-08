Il decreto Aiuti bis corre in soccorso dei bus turistici. L’articolo 8 del testo di legge prevede infatti la proroga sino al 20 settembre delle misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo dei carburanti.

Un passaggio che trova in queste ore il plauso del presidente dell’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (Anbti), Riccardo Verona, che, esprimendo soddisfazione per l’operato dell’Esecutivo, definisce il provvedimento “molto importante per le nostre aziende, pesantemente penalizzate dai ripetuti rincari di questi mesi”.



La misura, precisa Verona, “estende fino al 20 settembre 2022 il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione”.



Il fondo da 15 milioni

Il decreto esaudisce inoltre un’altra richiesta avanzata dal comparto. “Come fortemente richiesto e sostenuto da Anbti durante le audizioni parlamentari e le interlocuzioni governative, nonché attraverso le proposte inviate e sottoscritte da tutti i gruppi nei precedenti provvedimenti - spiega Verona -, il testo ufficiale del decreto prevede all’articolo 9, comma 3 l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada, tra cui il trasporto effettuato mediante servizi di noleggio di autobus con conducente”.