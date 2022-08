Ncl, arrivata la nuova nave della Classe Prima: ecco tutti i suoi primati

Si chiama Norwegian Prima la nuova nave della Classe Prima che Norwegian Cruise Line ha preso in consegna dai cantieri di Fincantieri a Marghera, Venezia.

L’unità è la prima di sei nuove navi che arriveranno da qui al 2027 e, come ha spiegato durante l’evento della consegna Harry Sommer, presidente e chief executive officer di Ncl, “è una vera e propria testimonianza della nostra filosofia Guest First e del nostro impegno a offrire esperienze indimenticabili, che superino le aspettative degli ospiti”.



La nave da crociera più spaziosa

La nuova nave, lunga 294 metri e con una capacità di 3.100 ospiti, è quella più spaziosa secondo i criteri contemporanei e offre il maggior numero di ponti all'aperto e sistemazioni più ampie di qualsiasi altra nave di nuova costruzione. Tra le esperienze la prima food hall di alto livello all'aperto del marchio, Indulge Food Hall; la più grande e prima pista da corsa su tre livelli in mare sulla Prima Speedway e The Drop, il primo scivolo a secco a caduta libera del mondo che raggiunge una forza G superiore a quella di un'auto da corsa di F1 in accelerazione.



Le piscine sull'oceano

Tra gli altri punti di forza l'Ocean Boulevard, che si estende su tutto il ponte, con la Infinity Beach, che vanta due piscine a sfioro posizionate vicino al livello dell'acqua e Oceanwalk, dove due ponti di vetro fanno sentire gli ospiti come se stessero camminando sospesi sull'acqua.



A bordo della Norwegian Prima anche The Concourse, il primo giardino di sculture all'aperto in mare con sei installazioni create dall'artista internazionale del metallo Alexander Krivosheiw, e un muro d'arte progettato da David Harber.



Gli itinerari

Il viaggio inaugurale di otto giorni inizierà nella capitale islandese Reykjavik il 27 agosto 2022, con destinazione Amsterdam; la madrina sarà la popstar Katy Perry. Dopo questa prima crociera la Norwegian Prima effettuerà una serie di viaggi di otto giorni da Amsterdam e Copenaghen. Salperà poi per Bermuda dal 10 ottobre 2022 e sarà nei Caraibi dal 15 ottobre 2022, con viaggi nei Caraibi occidentali dall'11 dicembre 2022 al 19 marzo 2023, prima di tornare alle Bermuda dal 28 marzo al 7 maggio 2023. In seguito proporrà crociere in Nord Europa dal 14 maggio al 17 settembre 2023.