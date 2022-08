Battifora, Sardinia 360:

A rilento, ma in crescita costante. Che si tratti di destinazioni nazionali o internazionali, la pandemia fa sentire ancora i suoi effetti sulle prenotazioni di Sardinia 360 e Gastaldi Holidays. “Com’era prevedibile - osserva Luca Battifora (nella foto), managing director Bhtm - Gastaldi Holidays - sono arrivate abbastanza sotto data, ma la domanda è stata buona per l’estate: siamo in linea con i budget e fiduciosi di chiudere l’anno con piena soddisfazione. Per Sardinia 360 la stagione si è rivelata eccellente; sono cresciute infatti le vendite sul prodotto generalista, in particolare sulle strutture di alta gamma, con ottime performance dei Baja Hotels”.

Dopo aver chiuso giugno e luglio con occupazioni del 90%, i nuovi prodotti in esclusiva Sentido di Orosei, Marina Seada Budoni e Comorano a Baja Sardinia sono in procinto di non avere più disponibilità di camere per l’intera stagione. “Non è solo questione di location - evidenzia ancora Battifora - perché il cliente sente di vivere un’esperienza unica solo quando i servizi food&beverage e alla persona sono oggetto di continue innovazioni e sperimentazioni. Non a caso, in autunno annunceremo ulteriori novità di mercato, incluse altre destinazioni per il 2023, benché gli Stati Uniti continuino a primeggiare nella nostra offerta internazionale”.

Alberto Caspani