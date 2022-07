di Gaia Guarino

C’è chi dà vita a un brand e chi invece crea una ‘famiglia’. È questo lo spirito di Mangia’s Resorts and Clubs che vede proprio nel lavoro di squadra il successo del proprio business.

L’azienda guidata oggi da Marcello Mangia, forte anche della joint venture con Hotel Investment Partners (Hip), mira a rafforzare il proprio posizionamento nel segmento lusso accessibile dell’hôtellerie, investendo per uno sviluppo internazionale con particolare attenzione al turismo di provenienza dai Paesi del Nord Europa, dalla Francia e ovviamente dall’Italia. “L’idea di fondo di Mangia’s è che il lusso del futuro sia strettamente connesso alla natura, che gli spazi aperti siano un’esigenza degli esseri umani”, spiega Ugo Parodi Giusino, chief innovation officer di Mangia’s.



La biofilia

Da qui lo sviluppo del concetto di ‘biofilia’, un trend che nei prossimi anni condurrà alla realizzazione di un continuo flusso indoor/outdoor con spazi dedicati a ogni tipo di cliente, spazi che salvaguardino la privacy e consentano a ciascuno di vivere il proprio momento.



“Per il futuro distingueremo vari cluster per la nostra offerta prodotto - prosegue Parodi Giusino -. Ci sarà un modulo club orientato alle famiglie, resort 5 stelle e adult oriented pensati anche per chi non viaggia con i bambini”.



Mangia’s è dunque davanti a una transizione. Al centro, l’italianità e il legame con il territorio. “La nostra è una visione strategica - conclude Giovanni Lodato, asset manager di Mangia’s -. La Mangia's Academy, per esempio, ci darà modo di spingere la formazione del personale verso nuovi orizzonti di servizio così da traghettare insieme verso il Mangia’s del futuro”.