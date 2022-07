Facile, umano e personale: il viaggio di lusso verso il 2042

Come sarà il mondo fra vent’anni, è difficile immaginare. Eppure, per chi fa business questa domanda non suona vuota di significato, ma necessaria per adattare il prodotto alle esigenze dei futuri consumatori. Il turismo, in questo senso, è uno dei primi a guardare avanti e a tenere d’occhio le trasformazioni nelle esigenze dei viaggiatori.

Così Clockwork Marketing si è affidata al futurologo Will Higham per avere una fotografia di quali saranno le richieste dei turisti nel prossimo futuro. Nasce così lo studio ‘I viaggiatori di domani: tendenze dell'ospitalità per il 2042’, da cui emergono 3 linee guida principali.



1.Viaggiare facile: i viaggiatori chiederanno facilità e comodità e le nuove tecnologie potranno offrire entrambe. Quindi, via libera ai check-in automatici, agli specchi del bagno intelligenti negli hotel e alle suite che adattano il riscaldamento, l’illuminazione e la musica alle preferenze personali degli ospiti.



2.Personalizzazione totale: il tailor made sarà sempre più avanzato. I viaggiatori chiederanno che l’intera vacanza sia adattata alle loro esigenze individuali, in maniera persino estrema. Fra le possibilità più estreme, si potranno vedere dispositivi indossabili che riportano il Dna e che permetteranno ai ristoratori di realizzare menù individuali basati sulle esigenze fisiche specifiche del cliente.



3.Human touch: non sarà tutto affidato alla tecnologia. La necessità di rapporto umano sarà sempre presente, ma con una particolarità: i viaggiatori vorranno condividere le vacanze con ‘persone come loro’, che condividano gusti e modo di vedere la vita.



"Ciò che è chiaro e incoraggiante - dice Higham - è che mentre la tecnologia esistente e quella nuova saranno onnipresenti, un approccio umano a qualsiasi esperienza nell'ospitalità sarà più importante che mai. Dobbiamo iniziare a pensare all'ospitalità in modo diverso, il lusso e il prezzo da soli non attireranno gli ospiti di domani. Si aspetteranno una reciprocità dei loro valori e cercheranno persone con cui viaggiare che abbiano idee simili”.