Boscolo: cresce la domanda di tour in pullman in Europa

Itinerari di gruppo totalmente percorsi in pullman esclusivo: questo uno dei punti di forza dell’offerta di Boscolo, che conta tra i clienti delle agenzie una vera comunità di viaggiatori affezionata a questo modo di viaggiare.

Meta d’elezione per i viaggi in pullman è l’Italia di Boscolo, con un calendario di partenze sempre aggiornato nel sito e declinata in proposte che da nord a sud esplorano tanto il classico quanto l’insolito del nostro Paese; dai tour in Friuli, ai panorami della Maremma e della Tuscia; dal Trentino slow al Gran Tour della Sicilia la domanda è alta anche in questa stagione 2022.



Numerose anche le partenze per l’Europa, con una vasta scelta di tour che Boscolo ha studiato per gli itinerari in pullman non solo nei paesi più prossimi come Svizzera, Austria, Germania e Francia o i percorsi in Slovenia e Croazia, ma anche verso l’Est e quanto più a nord possibile, come nel caso dei tour in Danimarca e Svezia, raggiunte attraversando la Germania.

Proprio la Germania, in forte ripresa dopo una primavera più timida, è tra le mete più richieste dell’estate 2022, non solo con i classici come Berlino, Monaco e la Baviera, ma anche con la Turingia e le città anseatiche.



Tra gli itinerari in pullman è poi èpossibile attraversare la Manica alla volta della Gran Bretagna, dove la scelta dei viaggiatori Boscolo si orienta verso i tour Londra e Inghilterra Classica e il top seller Londra e Cornovaglia.

Per chi ha meno tempo a disposizione, per tutti i tour in catalogo resta sempre garantita la scelta di raggiungere in volo il gruppo nella prima tappa.