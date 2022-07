Sostenibilità, il Gruppo Costa all'azione: AIDAprima alimentata con biocarburante

Il Gruppo Costa ha deciso di passare all’azione sul fronte della decarbonizzazione dimostrando con i fatti che questo processo è possibile anche sulle navi già in servizio, in questo caso quelle di AIDA Cruises, una delle due compagnie del gruppo insieme a Costa Crociere.

Ha infatti provveduto a rifornire AIDAprima, durante la sua sosta a Rotterdam, con una miscela di biocarburante marino - ottenuto da materie prime sostenibili al 100% come l’olio da cucina di scarto - e gasolio marino (Mgo). AIDAprima è la prima nave da crociera di grandi dimensioni a essere rifornita con questa miscela e ora è in viaggio per sette giorni verso le città dell’Europa occidentale e la Norvegia da/per Amburgo.



L'impegno green

Oltre all'utilizzo di biocarburanti, gli sforzi del gruppo comprendono anche l'installazione della prima cella a combustibile a bordo di AIDAnova e la messa in funzione di quello che attualmente è il più grande sistema di accumulo di batterie nel settore delle crociere, con una capacità di dieci megawatt ora a bordo di AIDAprima. Inoltre, il Gruppo Costa si sta concentrando sull'espansione e sull'aumento dell'uso dell'energia da terra nei porti in cui è disponibile l'infrastruttura.