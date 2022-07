Oltremare-Caleidoscopio su Spotify: arrivano le playlist musicali dedicate alle destinazioni

Il Gruppo Oltremare-Caleidoscopio sbarca su Spotify. Dopo aver aperto un canale YouTube, il tour operator debutta ora anche sulla piattaforma di audio-streaming per proporre playlist musicali gratuite, dedicate alle destinazioni inserite nella programmazione Nautica di Scenario da ascoltare nel corso della vacanza.

Le playlist si presentano così come una sorta di estensione del prodotto. “Viviamo in un periodo storico in cui è cambiata la nostra quotidianità. L’introduzione di nuove applicazioni è un’opportunità che vogliamo cogliere nel rapporto con gli agenti di viaggi e i loro e nostri clienti - spiega in una nota Stefano Uva, coo del Gruppo Oltremare/Caleidoscopio -. Spotify è una delle piattaforme audio più apprezzate al mondo e in particolare gli italiani non solo amano ascoltare la musica nei momenti di relax ma sono anche dei fruitori di contenuti d’approfondimento. Proprio per questo il Gruppo Oltremare Caleidoscopio intende adeguarsi alle tendenze in continua e costante evoluzione: partiamo con le playlist musicali tematiche dedicate al nostro prodotto Nautica, di cui siamo particolarmente orgogliosi per aver voluto coinvolgere il mercato in un segmento in crescita, ma presto arricchiremo il tutto con altre stuzzicanti novità”.