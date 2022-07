Crystal Endeavor pronta a solcare i mari dell’Antartide sotto le insegne di Silversea

L'acquisizione da parte di Royal Caribbean Group della nave da spedizione Crystal Endeavor, appartenuta al marchio Crystal Cruises in fallimento, ha risolto un problema che la compagnia aveva.

Il marchio di lusso di Royal, Silversea Cruises, aveva infatti bisogno di una nuova imbarcazione per l'Antartide, che trova nella classe di navi Crystal Endeavour la risposta ideale.

Royal Caribbean Group e A&K Travel Group, che hanno recentemente acquisito le altre due navi oceaniche di Crystal, stanno mettendo in atto tattiche diverse per recuperare la clientela di Crystal.

"Sappiamo che ci saranno molti clienti che non saranno stati rimborsati di quanto perso nella prenotazione di una crociera Crystal - ha detto Barbara Muckermann, chief commercial officer di Silversea -. L'approccio di Silversea è quello di rimborsare gli ospiti della somma effettivamente perduta”.

Poco dopo aver acquisito Crystal Endeavour, nave da 200 passeggeri, Royal Caribbean ha pianificato di iniziare a navigare in Antartide già in novembre. Nell'ambito del programma Rcl Cares, il Gruppo ha dichiarato che onorerà gli acconti versati degli ospiti che hanno prenotato su Crystal Endeavour se effettueranno una nuova prenotazione delle crociere di Royal Caribbean International, Celebrity Cruises o Silversea. Gli ospiti dovranno però prenotare entro il 30 novembre, anche se i viaggi potranno realizzarsi fino al 2025. Le commissioni degli agenti di viaggi saranno calcolate in base al nuovo importo della prenotazione.



Dal canto suo, A&K Travel Group, che prevede di rilanciare il marchio Crystal Cruises e le sue due navi più grandi, la Crystal Symphony e la Crystal Serenity, sta prendendo una strada diversa.

L'amministratore delegato di A&K Cristina Levis ha affermato che il marchio prevede offrirà qualche agevolazione per le partenze del 2023, ribadendo tuttavia che la compagnia “non è in alcun modo responsabile del fallimento di Crystal mentre era di proprietà di Genting Hong Kong”.



In una dichiarazione A&K ha affermato: "Non siamo coinvolti nel caso e non abbiamo nulla a che fare con l'approvazione o il pagamento delle richieste. Non siamo legalmente parte e non abbiamo voce in capitolo nella vicenda". A&K prevede di rinnovare le navi e spera di assumere ex membri dell'equipaggio. L'ultimo ceo di Crystal Cruises, Jack Anderson, riprenderà il suo ruolo di leadership all’interno del marchio stesso.