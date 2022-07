Shiruq: undici itinerari nel Sudan ‘più autentico’

Shiruq riconferma la sua specializzazione sui viaggi in Sudan e presenta la nuova stagione 22/23: online 11 diversi itinerari alla scoperta della destinazione. Piccoli gruppi condotti da tour leader professionisti, e partenze garantite già da due partecipanti sui tour più classici.

Con un ufficio operativo a Khartoum e tre strutture di proprietà, Shiruq è la più grande dmc del Sudan, specializzata in tour culturali e archeologici, mostre, esposizioni, conferenze e viaggi d’affari.

"Vi condurremo alla scoperta del Paese mettendo a disposizione undici diversi itinerari, pronti a soddisfare ogni tipo di esigenza e curiosità perché, chi sceglie un tour in Sudan, ha una grande voglia di esplorare e con Shiruq potrà conoscere questa destinazione in tutte le sue molteplici sfaccettature - spiega Valentina Rubbi, esperta della destinazione e marketing & communication manager del t.o. milanese -. Viaggi da 7 a 17 giorni, che spaziano dai tour più classici in 4x4 ai più dinamici trekking, fino alle grandi spedizioni nei deserti, vere avventure per ripercorrere le tracce dei primi esploratori, raggiungendo i luoghi più remoti. Esaudiremo anche i desideri degli appassionati di fotografia in un workshop condotto da un docente ed esperto fotografo dell'Istituto Italiano di Fotografia. Navigheremo nelle acque del Mar Rosso e vivremo esperienze adrenaliniche ammirando dall’alto i paesaggi a bordo di un elicottero. Seguendo il corso delle loro antiche storie intrecciate, viaggeremo tra Egitto e Sudan con un tour che tocca entrambi i Paesi".



Ad arricchire il viaggio, i pernottamenti all’insegna del comfort nelle strutture di proprietà di Shiruq: la Nubian Rest-House di Karima, il Meroe Lodge e il Campo pre-allestito di Tombos.