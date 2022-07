Boscolo Tours scommette sul Marocco

Boscolo Tours punta sul Marocco. Grazie ai Viaggi Guidati proposti nel sito e nel catalogo monografico dedicato, la scelta dei clienti riconferma l’interesse per gli itinerari storici e il ‘Marocco ‘imperiale’ si attesta tra le opzioni preferite sul medio e lungo raggio.

Best seller della programmazione il tour di 8 giorni Marocco e le città imperiali continua con un calendario di partenze già confermate per tutta l’estate, seguito a ruota dal Gran Tour del Marocco di 11 giorni. Si tratta di itinerari sempre accompagnati dai tour leader selezionati del team Boscolo.

Di facile consultazione per le agenzie di viaggi, il calendario delle partenze confermate viene costantemente aggiornato sul sito, mentre un ulteriore strumento di vendita offre nuove opportunità per le proposte al cliente: il booking Boscolo è infatti attivo con una nuova promozione riservata a quanti prenoteranno entro il 21 agosto i Viaggi Guidati in Marocco per tutta l’estate e fino al 31 dicembre 2022.



Si tratta di un early booking pensato anche per l’autunno e le vacanze di Capodanno, periodo ideale per visitare il Paese e godere degli itinerari più belli tra le città imperiali e il deserto.

Subito dopo l’estate Boscolo continuerà a parlare di Marocco con nuove iniziative, incontri di approfondimento e progetti di formazione dedicati agli agenti di viaggi e ai loro clienti.