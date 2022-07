Regno di Babbo Natale: Try Nature diventa il t.o. ufficiale per i pacchetti

di Paola Trotta

Try Nature diventa il tour operator ufficiale del “Regno di Babbo Natale” a Vetralla (Vt) che quest’anno festeggia 10 anni. Non è semplicemente un negozio o luogo da visitare, ma un posto unico al mondo da oltre 8000 mq, con attrazioni, Casa di Babbo Natale, Victorian Village, outlet, bar e ristorante. E ancora, Tunnel dei mille dolci, con splendidi effetti luminosi che conducono poi al Tunnel Glaciale.

Ogni anno visitatori da tutta europa arrivano a vivere questa atmosfera del Natale e dopo il boom di presenze dello scorso anno, per la stagione 2022, che va da metà di settembre a metà gennaio 2023, è attivo il servizio organizzato dal t.o. con sito apposito per gite di gruppo verso il Regno di Babbo Natale.