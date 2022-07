Glamour: nuovo catalogo con un’anteprima sul Capodanno

Glamour Tour Operator amplia l’offerta e già punta al Capodanno con la proposta di nuove destinazioni e il rilancio di alcune mete già da tempo in programmazione.

Il tour operator ha infatti presentato il nuovo catalogo con proposte per New York, Dubai, Maldive, Mauritius ma anche nuove destinazioni come Messico, Guadalupe, Barbados e Martinica con partenze dai principali aeroporti italiani e la formula di quota All-in.



Il nuovo catalogo, sfogliabile e scaricabile sul sito del t.o., comprende oltre ai pacchetti per mete classiche, anche diversi itinerari inediti verso destinazioni più esotiche con l'anteprima di alcune offerte per il Capodanno 2022/23 e una programmazione con escursioni e safari a contatto con la natura, soggiorni alla scoperta della meta on the road o vacanze sulle coste dell'Oceano Indiano e di Zanzibar in strutture esclusive selezionate. Quote con la formula All-in che include volo, tasse aeroportuali, prezzo in camera (e non a persona), quota d’iscrizione e pacchetto assicurativo Rischio Zero.



La nuova proposta Capodanno 2022/23 di Glamour Tour Operator darà modo agli agenti di viaggi di scoprire destinazioni come Guadalupe, Costarica e Martinica.

Un prodotto tailor made basato sulla filosofia che caratterizza il tour operator toscano: offrire alle agenzie di viaggi e ai loro clienti assistenza, servizi, itinerari e alberghi sempre nuovi e particolari, insieme a collaborazione e consulenza ad hoc.