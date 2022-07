Silversea: nel 2025 la Controtempo World Cruise. Aperte le vendite

Sono già iniziate le vendite per la nuova crociera intorno al mondo targata Silversea, un itinerario da 136 giorni diviso in dieci tappe che partirà il 13 gennaio da Tokyo per poi concludersi a New York il 29 maggio. Il nuovo tour si chiamerà Controtempo World Cruise e avrà la particolarità di visitare le destinazioni in programma ‘fuori stagione’, nei periodi meno battuti dal grande turismo. Consentendo così di vedere mete tradizionali sotto una luce diversa.

Ad accogliere i clienti a bordo sarà la nuova Silver Dawn che attraverserà 30 Paesi in 4 continenti toccando in totale 59 destinazioni. Prevista anche una tappa italiana a Napoli. “Viaggeremo a un ritmo insolito, da Est a Ovest, con più tempo a terra in stagioni non convenzionali – ha sottolineato il presidente e ceo Roberto Martinoli -. Per la prima volta, ospiteremo la nostra World Cruise a bordo della nostra bellissima Silver Dawn, una nave leggermente più grande con una capacità di 596 passeggeri, che testimonia l'elevata domanda che stiamo vedendo per viaggi prolungati”.



Per quanto riguarda i dieci segmenti della crociera, questi saranno: Tokyo-Hong Kong, Hong Kong-Singapore, Singapore-Mumbai, Mumbai-Istanbul, Istanbul-Napoli, Napoli-Lisbona, Lisbona-Southampton, Southampton-Stoccolma, Stoccolma-Reykjavik e Rejkiavik-New York.