Turchia e Portogallo guidano le vendite di Europa World

Turchia destinazione regina e risultati superiori a quelli del 2019. Sono questi gli aspetti più evidenti del bilancio dei primi 8 mesi dell’esercizio di Europa World. Il tour operator del Quality Group supera così le previsioni grazie a un forte incremento della domanda per il Vecchio Continente anche da parte dei giovani.

“Il servizio di assistenza che forniamo e l’aggiornamento costante del nostro personale – spiega la titolare Daniela Fecchio - ci hanno permesso di poter dare ai nostri clienti il supporto necessario per poter viaggiare in tranquillità. Questa preparazione e cura ci è riconosciuta sul mercato e i risultati raggiunti ne sono una dimostrazione”.



Oltre alla Turchia, per la quale esiste già una domanda forte anche per autunno e inverno, in cima alle vendite risultano anche il Portogallo con le Azzorre, la Spagna, l’Irlanda e Regno Unito, Grecia e Malta. Le prime due, tra l’altro, hanno ottenuto un risultato mai raggiunto prima.