Azamara, stop ai test prima dell'imbarco

Dopo le nuove indicazioni del Cdc degli Stati Uniti per il contrasto al Covid nei viaggi via mare, le compagnie di crociere modificano i procotolli. Questa volta è il turno di Azamara, che ha deciso di togliere il test pre-imbarco a partire dal 25 luglio.

Come precisa travelmole.com, comunque, la comapgnia richiederà una prova di vaccinazione prima dell'imbarco. Resta la raccomandazione di Azamara a effettuare un test prima della partenza, ma il risultato non sarà chiesto al momento dell'imbarco.



Le nuove regole valgono a meno che il porto di imbarco non applichi un protocollo differente: in questo caso sarà richiesto il test prima di salire sulla nave. Inoltre i test saranno ancora disponibili sulle navi per ogni necessità.