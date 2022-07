Migliaia di voli cancellati fino a ottobre, code chilometriche ai check-in e addirittura hub come Londra Heathrow che chiedono ai vettori di non vendere più biglietti per il resto della stagione.

Il caos del trasporto aereo, che quest'anno coinvolge anche le major, considerate tradizionalmente più affidabili, ha travolto come un fiume in piena la ripresa dei tour operator, che si stanno facendo carico dei cambi di operativo e delle spese addizionali legate alle riprotezioni.



TTG Magazine è andata a indagare in casa dei tour operator italiani quanto questa crisi dei cieli stia mettendo in crisi le attività del turismo e la risposta è unanime.



La situazione che si protrae ormai da settimane è giudicata da tutti gli operatori ormai insostenibile. (continua su TTG Magazine)



