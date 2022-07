Nei luoghi delle serie Netflix: impazzano i tour a tema

Il turismo non rimane indifferente al fascino delle serie tv firmate Netflix. L'azienda americana, in collaborazione con il t.o. Sandeman, ha lanciato una serie di esperienze per arricchire i tour a Londra, Madrid e Parigi ripercorrendo le location delle serie più apprezzate dagli abbonati.

'The Crown', 'La casa di carta', 'Emily in Paris' e 'Lupin' fanno da calamita per i turisti, curiosi di scoprire i luoghi visti sullo schermo.



Nella capitale francese, per esempio, si possono visitare gli appartamenti in cui abitano i protagonisti di 'Emily in Paris' e i ristoranti in cui vanno a mangiare: una passeggiata di due ore nella Ville Lumière che unisce i monumenti più classici come il Pantheon e quelli specifici relativi alle produzioni Netflix.



Gli itinerari sono in inglese, spagnolo e francese, e conquistano anche la popolazione locale.