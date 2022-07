Quarant’anni di attività per Il Diamante, t.o. di Quality Group che ha festeggiato la ricorrenza a Villa Sassi a Torino, dove tutto è iniziato. Proprio in questa location infatti si tenne la presentazione del primo catalogo de Il Diamante, all’epoca un piccolo operatore nato a Ivrea dall’intuizione del suo fondatore, Renato Bomben, che iniziò a creare circuiti turistici in alcune parti dell’Africa e Sud Africa, divenendo negli anni pioniere in molte destinazioni quali Namibia, Kenya e Tanzania.

Il forte legame con le origini dell’operatore rivive nel giorno delle celebrazioni con una sfilata di moda promossa da stilisti emergenti per la Torino Fashion Week, che ha portato l’Africa al centro delle passerelle.



"L’anniversario de Il Diamante è l’occasione per riflettere sulla strada che abbiamo percorso fino ad oggi, iniziando a muovere i primi passi con lungimiranza verso l’Africa che ci ha regalato 40 anni di soddisfazioni e successi. Senza perdere la sagacia degli esordi dobbiamo prepararci ad affrontare il futuro che ci vedrà impegnati nella ricostruzione del nostro comparto. Quando le prime destinazioni hanno iniziato ad aprire i loro confini non abbiamo avuto un attimo di esitazione perché avevamo tutti gli strumenti necessari per rimetterci in marcia, pur dovendo gestire nuove procedure e processi e affrontare un mercato profondamente cambiato siamo tornati a viaggiare e i risultati ottenuti ripagano di ogni sforzo fatto” ha detto Massimo D’Eredità (nella foto), general manager de Il Diamante.



Dalla riapertura dei mercati Il Diamante ha registrato dati molto confortanti sulle prenotazioni di Nord Europa - Scandinavia e Islanda in particolare - Africa del sud e equatoriale, con un boom di prenotazioni per Tanzania e Kenya.



“Il successo ottenuto e la forza del nostro brand non risiedono nell'offerta di prodotto che possiamo di volta in volta arricchire, rinnovare, ampliare. La nostra forza risiede nel nostro team, nella nostra organizzazione che è rimasta compatta, solida e motivata e non si è arresa davanti alle sfide, nemmeno quelle più dure che hanno contraddistinto gli ultimi anni della nostra storia. Al team della sede di Torino ai residenti all’estero, alla forza vendite, ai nostri corrispondenti, alle guide e a tutti i nostri partner vanno i miei ringraziamenti. Un plauso speciale va alla distribuzione che da sempre ci supporta e rinnova la sua fiducia e che in questi anni ha camminato insieme a noi per essere pronta a raggiungere il mercato con la preparazione e gli strumenti più adeguati”.