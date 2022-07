Desartica lancia il nuovo format per viaggi ‘inclusivi’

Desartica allarga il raggio d’azione a nuove tipologie di trekking. L’operatore specializzato in circuiti di nicchia dedicati a chi ama il viaggio e la natura, ha progettato format di viaggio strutturati per essere fruibili alle famiglie e ad un pubblico con disabilità visive.

L’idea di rendere i viaggi inclusivi ed accessibili nasce dalla voglia di Desartica di garantire ai propri clienti un’esperienza di viaggio unica e adatta a qualsiasi esigenza. Nel 2022 ‘inclusività’ è un concetto purtroppo ancora troppo poco considerato, ma Desartica vuole ovviare a questa carenza.

La mission del tour operator è garantire al cliente un’esperienza indimenticabile e a questo proposito è cominciata la collaborazione con Michela Musco, accompagnatrice certificata 'Td2 Tecnico deportivo de Media Montaña’ che si occuperà di accompagnare i gruppi Desartica alla scoperta dei Pirenei catalani, aragonesi e della Penisola Iberica in generale.



Il primo viaggio in programma è stato organizzato per l’estate 2023, la programmazione verrà poi distribuita durante tutto l’anno. La scelta di Desartica Adventures di collaborare con Michela Musco è la naturale conseguenza della professionalità che dedica al suo lavoro.

Come in qualsiasi altro viaggio proposto da Desartica, la scelta dei collaboratori è fondamentale per assicurare al cliente un itinerario indimenticabile. Eugenio Paschetta, fondatore di Desartica Adventure, insieme a Michela Musco, è entusiasta del nuovo format dedicato ai viaggi inclusivi.