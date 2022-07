di Remo Vangelista

Ha dovuto attendere il passare delle stagioni. Tra telefonate con i corrispondenti e speranze appese ad un filo. Alla fine Michele Serra e la sua Mistral hanno riaperto la via del Giappone.

Stamane in un post social il presidente del Quality ha scritto : “Oggi è un giorno di festa. Il primo gruppo Mistral è atterrato a Tokyo. È il primo gruppo europeo che arriva dopo la riapertura dei confini. Ed è solo il primo di una lunga serie: tutti i nostri tour, da oggi fino a metà settembre, sono già confermati. Solo noi sappiamo la fatica che abbiamo fatto e i rischi che ci siamo accollati per raggiungere questo risultato, che va molto al di là del suo significato economico. Abbiamo aperto la strada per primi, come siamo abituati a fare, ma da oggi la porta è aperta per tutti. Welcome back”.



Nei mesi scorsi Serra aveva raccontato a TTG Italia la difficoltà sempre più marcata per tanti tour operator di fare attività a lungo raggio. Le riaperture, più lente e sofferte, hanno complicato programmazione e business. Tornato dal suo viaggio “diplomatico” in Giappone aveva però ripreso fiducia ed ora il primo gruppo ha rimesso piede a Tokyo. Pazienza e forza d’animo hanno premiato il prof. Michele.