Msc Crociere nuovo sponsor del Napoli Basket per la prossima stagione di A1

Msc Crociere investe ancora nello sport e per il prossimo campionato di A1 sarà top sponsor del Napoli Basket e il logo della compagnia campeggerà sulla maglia della squadra.

“La partnership siglata con il Napoli Basket – ha commentato il managing director Leonardo Massa - rappresenta per Msc un tassello importante per la presenza della Compagnia nel mondo dello sport ai massimi livelli. Il Napoli Basket è un’importante realtà sportiva della città di Napoli a livello nazionale ed internazionale. La compagine cestistica ha in programma il raggiungimento di ambiziosi traguardi per gli anni a venire ed è questo uno dei valori che condividiamo”.



L’iniziativa nasce dalla volontà di Msc Crociere di essere presente con il proprio logo ai massimi livelli del mondo dello sport nazionale e internazionale, affiancando, al contempo, le eccellenze sportive a livello locale, nazionale e internazionale.