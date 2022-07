KKM Group: tre formule per assistere al Gran Premio di F1 di Monza

KKM Group scalda i motori in vista del Gran Premio di Monza di Formula 1 in programma dal 9 all’11 settembre e propone tre aree hospitality all’interno dell’autodromo, disponibili sia in versione pacchetto di viaggio con trasporti e soggiorno, per l’incoming e i clienti che arrivano da lontano, sia in versione solo evento.

Da quest’anno, quindi, si può scegliere tra tre diverse formule: Fans Club, con vista della pitlane e della Curva Ascari; Garden Lounge, lounge all’aperto con posti riservati; Race Club, suite privata insonorizzata di fronte alla griglia di partenza per clienti vip.

Approfittando del servizio di ticketing KKM Group, le agenzie di viaggi possono vendere ai loro clienti biglietti per le singole giornate di venerdì, sabato o domenica oppure mini abbonamenti di tre giorni. In alternativa, sono disponibili pacchetti che includono pernottamento e trasporti: le proposte di partenza prevedono una notte in hotel 4 stelle in camera doppia, ingresso all’autodromo per le giornate di sabato e domenica e una cena al ristorante Memorabilia con visita alla galleria di auto d’epoca adiacente al locale.



Tutte le formule comprendono la possibilità di assistere a qualifiche, prove e gara con buffet di benvenuto, parcheggio riservato e servizio di accoglienza dedicata. Previste anche soluzioni per chi desidera cogliere l’occasione del GP per scoprire le bellezze del territorio.



Andrea Cani (nella foto con Charles Leclerc), ceo di KKM Group, ha spiegato “Siamo da sempre specialisti nell’organizzazione di travel experience a livello mondiale, che possono essere eventi a carattere sportivo, musicale, culturale e religioso. La nostra offerta spazia dalla MotoGP al tennis, passando per il calcio e il SuperBowl. Tutte le nostre proposte sono declinate tanto per le aziende che vogliono realizzare un team building o attività di incentive, quanto per le agenzie di viaggi desiderose di sorprendere i propri clienti e di andare a conquistarne altri”.