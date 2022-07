É un vero e proprio boom di vendite quello che sta facendo registrare Club Med nella prima estate di piena riapertura ai viaggi. Secondo i primi dati relativi al 2022 il numero dei clienti di questa stagione estiva sarebbe superiore del 34 per cento rispetto a tre anni fa.

Non solo: l’aumento delle tariffe ha portato anche a una crescita ancora più corposa del fatturato, aumentato di 46 punti percentuali.



Le strategie

Secondo quanto riportato da TTG Media, il tour operator continuerà comunque a effettuare operazioni per stimolare la vendita con nuove promozioni mirate, volte in particolare alla clientela altospendente.



Particolare attenzione sarà prestata nella promozione dei resort di montagna, in linea con la nuova strategia che il Gruppo sta portando avanti a livello globale - Italia inclusa - che punta a spingere "la montagna tutto l'anno".