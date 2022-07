Transcend Cruises, il nuovo marchio di crociere fluviali al via dal 2024

Si chiama Transcend Cruises è verrà lanciata nella primavera del 2024. Il nuovo brand sarà specializzato in crociere fluviali che si concentreranno esclusivamente sulle vendite b2b.

Come riportato da Travel Weekly, il nuovo marchio prevede la costruzione ad hoc di due navi, che percorreranno i fiumi Reno, Danubio e Mosella. United River sarà il partner operativo dell'azienda.



Il ceo e co-fondatore di Transcend, Matthew Shollar, ha affermato che l'attenzione dell'azienda si concentrerà sui gruppi, in particolare sul mercato Mice, che potrebbe essere alla ricerca di esperienze diverse daltradizionale modello alberghiero.



Le due navi da 120 passeggeri saranno dotate di 60 cabine che all’occorrenza potranno essere unite e convertite in suite con due bagni. La configurazione convertibile da cabina a suite consentirà agli ospiti di trovare ciò che si adatta meglio alle loro esigenze.



Le navi offriranno una serie di aree comuni, inclusi cinque spazi che possono ospitare piccoli eventi, cene, presentazioni e sessioni di lavoro. Ci sarà un anfiteatro a due piani per ospitare eventi più grandi. I programmi organizzati a bordo saranno incentrati su cucina, benessere e fitness.

Transcend Cruises prevede di aggiungere altre navi nel 2025. Le prenotazioni dal 2024 al 2026 saranno aperte già da quest'estate.