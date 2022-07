Astoi colma un'importante lacuna presente sul nostro mercato e lancia ‘Adv Overview’, la nuova piattaforma che ha l’obiettivo di monitorare la conformità delle agenzie di viaggi italiane ai requisiti di legge.

Il progetto, al quale l’associazione lavora già dal gennaio 2020, prevede una nuova piattaforma informatica in grado di raccogliere a livello nazionale dati ed informazioni relativi alle agenzie di viaggi con riferimento all’assolvimento degli obblighi di legge per l’abilitazione alla vendita di servizi turistici, ovvero licenza, polizza rc, copertura fallimento e insolvenza.



Il debutto

Adv Overview partirà lunedì 11 luglio, quando la piattaforma trasmetterà un invito a tutte le agenzie di viaggi presenti nel data base. Tale primo invito sarà seguito anche da operazioni di supporto da parte dei t.o. Astoi.



“Se vogliamo poter dire al consumatore che affidarsi a tour operator e agenzie di viaggi significa avere maggiori tutele, non possiamo prescindere dal fatto che tutti gli attori della filiera debbano operare in conformità con le norme vigenti. In mancanza di garanzie certe, tutti gli anelli della catena del valore ne vengono penalizzati e l’intero messaggio viene compromesso – spiega Pier Ezhaya (nella foto), presidente Astoi Confindustria Viaggi -. La lotta all’abusivismo così come il contrasto a chi non ha coperture contro l’insolvenza, sono azioni che puntano a proteggere il mercato attraverso la tutela dei consumatori. Dopo due anni di profonda crisi, di blocco dell’attività e con un consumatore molto più attento ai criteri di sicurezza, oggi è ancora più importante essere certi che la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una filiera totalmente in regola; a maggior ragione vanno chiaramente valorizzate le agenzie di viaggi che hanno sempre operato correttamente. Sappiamo che l’obiettivo che ci poniamo è molto ambizioso e che chiediamo un grande sforzo di collaborazione alle agenzie, ma siamo fermamente convinti che il mercato sia pronto a comprendere l’importanza di questi temi e che possa accogliere in modo positivo il nostro progetto”.



Il progetto prevede innanzitutto di colmare l’assenza di dati pubblici, in quanto il portale pubblico Infotrav non risulta aggiornato e non consente quindi di verificare il possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività, conformità che invece i tour operator devono accertare prima di procedere all’apertura di ogni codice di prenotazione a tutela dei consumatori.



I dettagli del progetto

Adv Overview contiene già un database anagrafico di circa 8mila agenzie italiane e permette alle stesse di effettuare diverse attività, come la verifica e l’aggiornamento dei dati già riportati nell’anagrafica o la comunicazione dei dati e l’inserimento de i documenti richiesti dalla legge per il regolare svolgimento dell’attività.



Le adv potranno così caricare la documentazione in un unico Repository, senza dover inviare dati e aggiornamenti a ciascun operatore, rendendo più rapida e snella la raccolta e la gestione delle informazioni per entrambi.



La piattaforma, il cui software è stato creato internamente da Astoi, non si limiterà ad archiviare le informazioni inserite; all’opposto sarà in grado di inviare anche ‘alert’ relativi ai documenti in scadenza o non pervenuti e di elaborare statistiche su diverse tipologie di dati.