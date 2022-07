Human Company e l'innovazione targata 'Hu'

"Human Company riscrive il modello dell'open air in Italia. Grazie alla spinta generata dalla pandemia verso la vacanza all'aria aperta, la più importante società a capitale italiano del segmento ha avviato un percorso d'innovazione che, attraverso il brand 'Hu' (contrazione di 'human', ma dal suono vicino al 'tu' inglese) sta producendo risultati ben al di sopra dei livelli pre-Covid. L'ospite torna al centro di un'offerta in cui la personalizzazione dei servizi segue ritmi e spazi dettati dall'ambiente e dalla natura in cui sono immersi i resort. L'obiettivo dei 3 camping in town e dei 6 village di Human Company in Italia, però, non consiste semplicemente nell'incrementare il numero degli ospiti attraverso l'allungamento della stagione, bensì nell'innalzare la qualità dei servizi rendendoli sempre più redditizi...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)