"Ci hanno creduto fino in fondo e non si sono fatti scoraggiare dalla fase drammatica che il comparto turistico ha dovuto affrontare negli ultimi due anni. Sono i nuovi nomi del tour operating nostrano, piccole realtà emergenti che, a vario titolo, stanno contribuendo a ridare fiato a un mercato piegato dalla pandemia. E a riportare fiducia e prodotto sugli scaffali delle agenzie di viaggi. Certo, la strada è ancora lunga e le difficoltà per chi inizia sono talvolta maggiori rispetto a quelle affrontate da realtà consolidate, ma le prospettive sono finalmente più luminose. "Posto che siamo una startup nata in ottobre e dunque praticamente ancora in fase di lancio, e considerate le enormi sfide del mercato attuale - commenta Elena Valdata, fondatrice e general manager di Shiruq - possiamo affermare che le prenotazioni sono in crescita e ritenerci soddisfatti...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)