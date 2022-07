L’apertura ufficiale delle vendite di Teorema Vacanze è avvenuta poco più di un mese fa, ma il brand manager Luca Frolino (nella foto), ha fiducia nel ritorno di un marchio che sembra essere stato bene accolto dalle agenzie.

Mille500 agenzie registrate

“Nei prossimi giorni - spiega - diventeranno mille500 le agenzie che si sono registrate a Teorema Vacanze. È incredibile come l’operatore sia stato accolto fin da subito dal mercato. Le prenotazioni sono partite immediatamente in fase di beta test e malgrado non abbiano un andamento lineare, hanno superato quanto avevamo messo a budget per questo primo mese di attività”.



Le destinazioni top

L’apertura delle vendite a stagione inoltrata ha impattato sia sulle destinazioni sia sulle tipologie di viaggio più richieste: “Le partenze speciali in periodo di alta stagione hanno avuto una notevole accelerazione di vendite rispetto al normale andamento di questo tipo di programmazione. Siamo sostanzialmente in chiusura di vendite di tutti gli impegni pre-acquistati e stiamo valutando nuove partenze speciali per la prossima stagione”.



I trend

In particolare, Teorema Vacanze ha registrato una risposta inaspettata da parte del mercato del Sud Italia e l’Egitto con Sharm El Sheikh è la destinazione più venduta.

Grecia e Baleari, in particolare Maiorca, sono invece la mete più vendute nel Nord Italia.

Anche la fidelizzazione delle agenzie sta riservando sorprese: “Si è creato uno zoccolo duro di agenzie che lavorano con noi. È presto per dirlo, ma la sensazione è che alcune adv abbiano identificato nella nostra selezione di prodotto una leva importante da utilizzare con i clienti”.



Il nodo voli

Al momento, le maggiori difficoltà riguardano “il trasporto aereo e i ritardi. Sapevamo che sarebbe successo, negli ultimi due anni Luigi Deli ha evidenziato in diverse interviste le problematiche che ci sarebbero state alla ripartenza. Teorema Vacanze è nato anche per rispondere a un’esigenza di semplificazione operativa, selezione del prodotto e vendita sotto data manifestata dalle agenzie”.



Verso l'inverno

Buone le premesse sull’inverno: “Stiamo registrando una forte domanda anticipata relativamente alle business unit Volonline e Volonclick. Il mercato sta chiedendo preventivi e abbiamo riscontrato un anticipo di domanda su Natale e Capodanno. Nei prossimi giorni presenteremo la programmazione Natale e Capodanno: alcune destinazioni per l’inverno sono già online”.

Isabella Cattoni