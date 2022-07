Primi riscontri positivi da questo avvio di alta stagione in casa di Dirotta da Noi Tour, che mantiene però l’imperativo della massima flessibilità e prontezza a intervenire in corso d’opera.

"Sicuramente la stagione estiva che stiamo vivendo risulta più complessa di quella passata - spiega il product manager Giulio Clementini -. Ci sono delle variabili in gioco imprevedibili. Pensiamo all'instabilità economica che stanno vivendo molti italiani da ormai 3 anni, sommiamoci il rincaro prezzi, dalla benzina ai beni di prima necessità, unito all'inflazione ormai all'8% e i contagi da Covid-19 che ri-aumentano vertiginosamente, inevitabilmente si ottiene una contrazione dei consumi e soprattutto delle vacanze, uno dei settori più volatili in periodi instabili".



Il tour operator ha lavorato in particolare al mantenimento dei prezzi in linea quanto più possibile con gli anni passati agendo in contemporanea sul prodotto per adeguarsi ai nuovi trend della domanda. Il tutto dopo l’investimento sull’ampliamento del portale di booking per le agenzie.