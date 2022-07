“C’è stata tanta nebbia, ma oggi rivediamo il sole”. Giuseppe Pagliara presidente del gruppo Erregi Holding che controlla Nicolaus, Valtur e Turchese dalla sua sede di Ostuni, prova a tracciare la situazione di mercato nel format Caffè col direttore sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online sulla digital edition.

Dopo una partenza soffocata, l’esercizio ‘22 marcia oltre le previsioni. Sul fronte tariffario l’asticella è stata spostata verso l’alto, filosofia che accompagna tutto il mercato, ma questa fase “da entusiasmo a mille” potrebbe non durare.



L’appuntamento del Caffè con il direttore con Pagliara offre la possibilità di analizzare la situazione del gruppo pugliese con i suoi marchi; il manager non nasconde un certo ottimismo, ma si fa scudo con la prudenza, perché “questi anni hanno insegnato a non abbassare la guardia”.



