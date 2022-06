Msc Crociere: un itinerario da 22 giorni alla scoperta della Groenlandia

Partirà il prossimo 10 luglio lo speciale itinerario che porterà i clienti di Msc Crociere fino alla scoperta della Groenlandia dopo una crociera della durata di 22 giorni in totale. La nave utilizzata per la crociera-evento sarà Msc Poesia.

La partenza avverrà da Warnemunde, alle porte di Berlino, e il tour si snoderà attraverso Gran Bretagna, Islanda e Isole Orcadi in Scozia per poi raggiungere la capitale della Groenlandia Nuuk, la città raggiungibile solamente via mare o via aereo.



L’itinerario completo prevede tappe a Akureyri Isafjordur, (Islanda), passaggio per lo stretto di Prins Christian Sund, Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq Groenlandia; Reykjavik(Islanda); Kirkwall (Isole Orcadi) Copenhagen (Danimarca) Warnemunde (Berlino, Germania).