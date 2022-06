lastminute.com con Thoughtworks per accelerare con lo sviluppo tecnologico

lastminute.com sceglie Thoughtworks per riportare le persone a viaggiare e raggiungere gli obiettivi di crescita. L’azienda ha deciso di collaborare con la società di consulenza tecnologica internazionale, la quale offrirà supporto nello sviluppo tecnologico della travel-tech company, creando esperienze ancora più centrare sul cliente.

"Il settore dei viaggi è in continua evoluzione e il progressivo passaggio alla digitalizzazione a cui stiamo assistendo a livello globale (che vede sempre più persone rivolgersi all’online per prenotare le proprie esperienze di viaggio) ci porterà ad incrementare ulteriormente il nostro traffico – spiega in una nota Corrado Casto, chief technology officer di lastminute.com -. Lo scopo di Thoughtworks, come si legge sul sito web della multinazionale americana, è 'creare un impatto straordinario sul mondo attraverso la cultura e l'eccellenza tecnologica'. Questo è molto in linea con la mia visione del nostro dipartimento e non vedo l'ora di sfruttare la loro thought leadership nell'innovazione tecnologica per portarci un passo più vicino all'eccellenza tecnologica".



I team di sviluppo di lastminute.com e Thoughtworks lavoreranno fianco a fianco in modalità di co-delivery sulle tecnologie e sulle sfide architetturali più critiche per il business. Il lavoro di co-delivery sarà supportato da sessioni di coaching, training e mentoring, finalizzate a migliorare la capacità di lastminute.com di sviluppare software e di evolvere le proprie modalità di lavoro.



"Di fronte all'imprevedibilità e ai continui cambiamenti, le aziende digitali moderne come lastminute.com hanno un vantaggio: ambiscono a livelli di agilità aziendali oltre la norma e a innovare continuamente - conclude Gautam Srusti, managing director di Thoughtworks Italia -. Siamo entusiasti di collaborare con lastminute.com nel loro percorso verso l'eccellenza tecnologica e per aiutare le persone a tornare a viaggiare".