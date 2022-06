Alpitour France e la fase di rodaggio

Si viaggia ancora con cautela perchè la fase di rodaggio non è terminata. Il progetto Alpitour France (che coinvolge 22 dipendenti) "vive ancora il periodo di avviamento. La Francia a livello turistico è un Paese difficile. I canali di ingresso nel business ed i rapporti con la distribuzione devono essere vissuti con il giusto approccio e sono complicati in territorio transalpino - ammette Pie Ezhaya, d.g tour operating del gruppo Alpitour - In ogni caso siamo convinti della nostra scelta e sappiamo che serve tempo per affermarsi".

Lo stesso Ezhaya aggiunge poi che sbarcare sui mercati esteri è comunque un percorso delicato e "se vuoi entrare dalla porta d'ingresso e ricevere via libera dalla distribuzione devi per forza passare attraverso acquisizioni. Noi per il momento siamo concentrati sulla Francia con un'iniziativa di respiro". (r.v.)