Le isole Fiji riaprono alle navi da crociera

Anche le isole Fiji riaprono i confini internazionali ai viaggi via mare. L'arcipelago ha dato il via libera alle navi da crociera dopo due anni di stop per le restrizioni anti Covid.

La decisone arriva dopo la riapertura ai viaggi in aereo, stabilita sei mesi fa e che ha consentito l'ingresso di oltre 118mila visitatori, come riporta ttgmedia.com.



Le attività crocieristiche sono riprese lo scorso 15 giugno.



Secondo le regole, tutti i viaggiatori di età pari o superiore a 16 anni devono essere vaccinati con uno dei farmaci riconosciuti dalle Fiji, oltre a sottoporsi a un test antigenico non più di 24 ofre prima dello sbarco. Inolgtre è richiesta un'assicurazione medica di viaggio con copertura internazionale per il Covid-19. Anche le escursioni a terra si svolgeranno seguendo specifici protocolli di sicurezza.