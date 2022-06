Piefrancesco Vago, chairmain di Clia, racconta ai microfoni di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, i dettagli sul dibattito a proposito della nuova direttiva europea 'Fit for 55' sulla sostenibilità, che tocca ovviamente anche il mondo delle crociere.



Il settore dei viaggi in mare chiede a questo proposito un confronto con le istituzioni soprattutto in merito all'impatto che le decisioni potrebbero avere sul settore, anche il relazione agli investimenti legati al Pnrr.