di Isabella Cattoni

Grande ottimismo, ma anche un monito importante sul futuro, perché è oggi più che mai necessario investire sul ritorno alla prenotazione anticipata. A parlare di ripartenza e di futuro è Leonardo Massa (nella foto), managing director Italia di Msc Crociere, che conferma una “Fortissima domanda di crociere estive da parte del mercato italiano, ancora pesantemente condizionata dalla prenotazione sotto data. Serve non solo archiviare una buona estate, ma anche dar vita a una ripartenza duratura, che conduca al ritorno alla prenotazione anticipata e apra la strada a un inverno 2022-23 e a un’estate 2023 con una curva di booking affine a quella del pre-pandemia”.

Msc Bellissima sul Mediterraneo occidentale

Intanto Msc Crociere sta facendo fronte alla domanda in impennata introducendo una nave in più sulle rotte del Mediterraneo Occidentale. “Dal 12 luglio fino a fine ottobre Msc Bellissima proporrà crociere settimanali fra Genova, Livorno, Napoli, Valencia e Barcellona, garantendo fra l’altro soste molto lunghe nei porti”. Talmente lunghe da offrire ad esempio la possibilità di compiere l’escursione da Valencia a Madrid.



I prezzi

Sul fronte prezzi, si viaggia a due velocità: “L’andamento di quest’estate è anomalo. Da una parte, abbiamo crociere molto richieste, come quelle nel Mediterraneo occidentale o sui fiordi, che vanno fortissimo e presentano prezzi simili a quelli del 2019, garantendo una buona redditività. Per altri itinerari, penso ad esempio alle crociere nel Mediterraneo orientale o nei Paesi baltici, occorre mettere in atto una politica tariffaria più aggressiva, andando a sacrificare un po’ la marginalità”. La ragione di questo andamento “risiede probabilmente in una percezione di insicurezza verso tutto ciò che sta a Est, a causa del conflitto in Ucraina. Un sentimento irrazionale, che tuttavia sta guidando le scelte di molti viaggiatori”. Grande impulso anche per le crociere in partenza dalla Florida, che malgrado l’incremento dei prezzi dei voli continuano a macinare ottimi numeri.



Verso l'inverno

Msc spingerà sul ritorno alla prenotazione anticipata in sinergia con le adv. “Abbiamo messo a punto tariffe gruppi particolarmente aggressive per la prossima stagione, alle quali associamo la possibilità di fruire di condizioni di booking vantaggiose”. E a questi benefit si associa una quantità di prodotto invernale “come non l’avevamo mai avuta nel corso degli anni, forte di tre navi posizionate nel Mediterraneo, una nelle capitali del Nord, due negli Emirati Arabi, una sul Mar Rosso con partenze dall’Egitto, una sulle Antille, alle quali si associano le navi in partenza da Miami, le due crociere intorno al mondo e la presenza in Sud America e Sudafrica”.



Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di chiudere la seconda metà del 2022 sugli stessi numeri del 2019, per tornare a crescere nel 2023. “In novembre battezzeremo due nuove unità, Msc World Europa e Msc Seascape. Nel frattempo, stiamo assistendo a un alleggerimento delle regole a bordo. Attualmente il protocollo prevede un tampone antigenico entro le 48 ore precedenti l’imbarco e l’obbligo di mascherina a bordo, ma le norme sono in divenire”.