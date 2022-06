Sostenibilità, gestione dei porti, opportunità per il turismo locale: questi alcuni dei temi sul tavolo per il mondo delle crociere, come racconta Gianni Onorato, amministratore delegato di Msc Cruises, nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia.



Il manager festeggia anche il pieno ritorno all'operatività del settore dei viaggi in nave, con la flotta di Msc attiva al 100%. E ricorda: "L'Italia può essere la regina delle crociere nel Mediterraneo".