Ncl porta la Norwegian Sun in Europa e torna alle isole Canarie

Ncl torna alle Canarie dopo 5 anni e amplia così gli itinerari nel Vecchio Continente. Sarà la Norwegian Sun a effettuare le crociere di 10 e 14 giorni a partire dal prossimo mese di novembre, portando a quota nove il numero delle navi che presidieranno l’Europa nel 2022.

"Le Canarie sono sempre state un'attrazione per i viaggiatori di tutto il mondo, specialmente per chi cerca il tanto desiderato sole invernale - evidenzia Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line -. I nuovi itinerari della Norwegian Sun prevedono una combinazione unica delle Isole Canarie con porti in Portogallo, Spagna continentale e Marocco, offrendo ai nostri ospiti una stagione europea per tutto l'anno con nove navi".



Le crociere ad alta intensità portuale prevedono non più di due giorni in mare e una media di dodici ore di permanenza in porto, con pernottamenti a Lisbona, Portogallo; Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas (Grand Canaria) e Casablanca, Marocco.