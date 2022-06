Futura Vacanze dà il via all'estate con il Futura Club La Praya

"Futura Vacanze dà il via all'estate 2022 chiudendo il ciclo di educational degli ultimi due mesi al Futura Club La Praya di Pizzo Calabro. Dopo aver incontrato circa 500 agenti di viaggi, il t.o. inizia ufficialmente la stagione 'calda' e lo fa proprio da una delle nuove strutture presenti in catalogo. "La zona in cui sorge questo Futura Club da 252 camere può godere dei vantaggi che comporta la vicinanza con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme - spiega Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze -. Tale posizione ci permette di contare anche sul turismo estero e, dunque, sull'allungamento della stagione...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)