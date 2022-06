di Silvana Piana

"Sono passati circa quindici mesi. Quindici mesi molto duri e impegnativi, durante i quali ho addirittura pensato che non saremmo mai giunti al traguardo. Invece, finalmente, è arrivato questo giorno, questo bel momento che condividiamo con voi, che siete le agenzie più importanti per noi".

Carlo Pompili, fondatore e a.d. Veratour, ha ricevuto gli agenti di viaggi della convention Verastore nel nuovo gioiello sardo di famiglia: il Veraclub Amasea, a San Teodoro. Struttura di bungalow in muratura affacciata sul mare, dal concept elegante e dal design contemporaneo, è il risultato di un restyling da 8 milioni di euro.



“Una ristrutturazione costosissima e decisamente difficile - ammette Pompili -, a cui hanno contribuito maestranze e professionisti che hanno lavorato con grandi capacità a questa realizzazione. Questo villaggio è stato fatto ‘a mano’, camera per camera. Credo che il risultato sia visibilmente buono”.



"A ottobre ricominceranno i lavori"

Il Veraclub Amasea è ora pronto per la stagione estiva: “Come promesso - afferma l’a.d. -, apriremo regolarmente. E non avremo nessun problema. Questo villaggio riprenderà, a ottobre prossimo, le ristrutturazioni, che lo amplieranno con nuovi servizi e lo renderanno ancora più bello”.



Signor Carlo, dopo l’Amasea quale sarà la prossima avventura? “No, basta per me con le avventure! Quelle saranno per i giovani… Spetta a loro affrontare le prossime”.



DIDA Nella foto le tre generazioni della famiglia Pompili: Stefano, Riccardo, Carlo e Daniele