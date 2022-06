Finalmente la ripresa è evidente e in casa Domina si tirano le somme di un anno finalmente positivo. “Siamo ragionevolmente ottimisti, nonostante uno scenario globale che è ancora pieno di incertezze – conferma Manuel Dallori (nella foto), corporate director di Domina -. Non solo a Sharm El Sheikh. Quest’anno, ad esempio, per la prima volta abbiamo deciso di prolungare la stagione di apertura del Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia”.

“I dati in nostro possesso ci fanno essere ottimisti per la stagione estiva: abbiamo un ritorno dei turismo straniero, sia come prenotazione individuale sia per quel che riguarda i gruppi – aggiunge il manager -. I prossimi mesi dovrebbero essere caratterizzati dal pieno ritorno alla normalità dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia. Se si tiene conto dei report, i turisti si dimostrano più interessati a soluzioni sicure e certe. Ad esempio, vogliono certezze per ciò che riguarda i soggiorni nelle strutture ricettive di mare”.



Guardando alla prossima stagione invernale, “per Sharm El Sheikh, le nostre previsioni sull’estero sono più che positive, tenendo conto delle prenotazioni che siamo ricevendo. Il lavoro fatto in questi anni, nonostante la pandemia, ci ha agevolati. Per questo possiamo sempre offrire novità sulle nostre strutture”.