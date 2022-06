Western Australia: Mappamondo, ente e Qantas insieme per la promozione

Lo spunto è quello del nuovo collegamento diretto di Qantas da Roma a Perth, che decollerà il 23 giugno e si protrarrà fino al 6 ottobre. Una grande opportunità per il mercato italiano che Mappamondo, Tourism Western Australia e Qantas hanno voluto sfruttare dando il via alla nuova campagna promozionale che nasce dalla loro partnership.

“Crediamo molto nel potenziale del Western Australia per la ripartenza del mercato italiano - dichiara Connie Cavallaro, product manager Australia e Pacifico di Mappamondo - . E siamo certi che il volo diretto su Perth faciliterà le agenzie nella vendita di questa incredibile destinazione, in grado di offrire molteplici esperienze che non possono essere solo descritte ma vanno assolutamente vissute, così da imprimere nella memoria ricordi indelebili”.



Webinar per le agenzie

Il focus del’iniziativa è il digital, con una campagna di comunicazione con banner promozionali e un webinar dedicato alle agenzie di viaggi partner che si terrà entro la fine del mese. Inoltre, è già online sul sito del tour operator la pagina di Mappamondo dedicata alla campagna con le proposte di viaggio nel Western Australia.



“La continua collaborazione con il trade - osserva Craig Smith (nella foto), marketing manager di Tourism Western Australia per l’Italia - è per noi la vera chiave per proporre la destinazione ai viaggiatori italiani e il progetto realizzato insieme a Mappamondo è un’ottima opportunità per assistere le agenzie con informazioni e approfondimenti e, allo stesso tempo, avvicinare il prodotto a chi ancora non lo conosce”.



Le proposte di Mappamondo

Tre le differenti proposte di viaggio di Mappamondo, con voli diretti Qantas da Roma, e validità dal 1° luglio al 4 ottobre. Dopo tre notti a Perth si parte per i self drive nel Western Australia: itinerari pensati per offrire una vacanza all’insegna dell’esplorazione della natura, delle attività outdoor e della scoperta di una grande varietà di culture e territori.



A tu per tu con la natura

A partire da Perth, infatti, il Western Australia offre luoghi incontaminati e selvaggi con la possibilità di molteplici esperienze: dal trekking in zone remote alla degustazione di vini, all’emozione di incontri ravvicinati con la natura marina. Come nella regione di Kimberley, nell’estremo Nord-Ovest, nota per le sue antiche incisioni rupestri aborigene e dove è possibile ammirare i rilievi della Bungle Bungle Range, i canyon scavati nella roccia di arenaria del Karijini National Park e concludere la giornata con un'escursione in cammello alla luce del tramonto lungo la lunghissima Cable Beach, nei dintorni di Broome, famosa per la coltivazione delle perle.