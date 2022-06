My SunSea da Forlì a Zante con i voli di Aeroitalia

My SunSea rilancia sull’estate puntando a mete vicine e annuncia la collaborazione con Aeroitalia.

“Ci fa piacere annunciare la nostra nuova collaborazione con l’aeroporto di Forlì e il vettore Aeroitalia - spiega Rosita Angelini (nella foto), a.d. del tour operator -. Dal 13 luglio a fine agosto daremo vita ad un collegamento con Zante grazie al nuovo vettore che potenzia la nostra presenza sull’isola greca, affiancandosi alle altre mete sulle quali abbiamo ottimi collegamenti: Lampedusa, il nostro cavallo di battaglia, la Grecia e la Sardegna”.



Si tratta di un “ritorno alle origini in quanto proprio 15 anni fa da quell’aeroporto abbiamo iniziato l’avventura di My SunSea su Zante”. Aeroitalia opererà voli di linea con base a Forlì su Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria e Zante.

“Abbiamo anche deciso di investire in posti in allotment sulla rotta che da Forlì porta a Lampedusa con Aeroitalia. Pensiamo che dando vita a questa operazione daremo un ulteriore strumento alle nostre agenzie partner in Romagna”.



Il volo da Forlì, insieme all’offerta di pacchetti su Zante rappresenta per My SunSea una vera esclusiva poiché si tratta dell’unico operatore sul mercato a proporlo, in quanto non esistono altre compagnie che effettuano il servizio dall’Emilia Romagna.



“L’aspetto interessante, oltre all’esclusività del collegamento che in poco più di un’ora porta il passeggero a destinazione è che Aeroitalia sta puntando molto sullo scalo Luigi Ridolfi di Forli, presentando un piano di sviluppo interessante per dare maggior peso ad un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi”.