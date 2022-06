Futura Vacanze scommette sull’estero e l’Egitto con i Futura Club International

Futura Vacanze punta anche sull’estero, proponendo ai clienti i suoi Futura Club International. Sono tre e vedono l’Egitto protagonista. “Siamo tornati sul Paese in maniera determinata e abbiamo due villaggi molto belli, uno a Marsa Alam e uno a Sharm el Sheikh - racconta Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze -. Il Brayka Resorts si compone di tre strutture, per le quali abbiamo l’esclusiva sul mercato italiano. La novità è l’Albatros Palace, completamente ristrutturato nel 2020”.

Entrambi i club sono 5 stelle, la destinazione è in ripartenza e maggio-giugno hanno performato bene. Una scelta, quella del tour operator, che nasce dal suo desiderio di diversificare il prodotto e avere continuità nel periodo invernale.



“L'Egitto sa fare grandi numeri - aggiunge Brunetti -; finora i risultati sono confortanti e ci orientiamo su una fascia medio-alta”.



Altra struttura in catalogo già da un paio d’anni è il Vila Baleira di Porto Santo, una meta che per l’Italia è coperta soltanto da Futura Vacanze con partenze da Bergamo. Un prodotto che le precedenti gestioni hanno fatto conoscere alla clientela del Nord, meno al Sud. Il Club è aperto tutto l’anno, per gli italiani i periodi di punta sono le festività natalizie e da marzo a ottobre, ma si tratta di un prodotto che ben si presta anche per il segmento Mice. “È adatto a diverse tipologie di cliente - sottolinea Francesco Maio, direttore vendite di Futura Vacanze -. Bisogna promuoverlo e comunicarne bene i plus”.

Un dato che ha sorpreso è il successo riscosso sul target famiglie, con percentuali più alte di quelle registrate in Egitto. G.G.