Maiorca, valanga di prenotazioni: gli albergatori chiudono le vendite

Vendite sospese per Maiorca. Le massicce prenotazioni da parte di inglesi e tedeschi hanno travolto le strutture dell'area dalla fine di maggio, con un andamento ben più sostenuto rispetto a quello usuale. Per evitare problemi di occupazione, le imprese dell'isola hanno deciso di bloccare le prenotazioni.

Come riporta preferente.com, i principali tour operator europei come Tui e Der Touristik concordano sul fatto che nonostante la concorrenza di mete come Grecia, Croazia, Turchia ed Egitto Maiorca sta facendo registrare numeri record sui principali bacini del Continente come quello tedesco o quello inglese.



L'andamento delle vendite, in particolare, ha visto un'accelerazione insolita nelle ultime due settimane.