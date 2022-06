Obiettivo 6mila arrivi per questo primo anno di ripresa post-pandemica. Il Gruppo Nicolaus punta forte sulla Tunisia, sulla quale vanta un primato numerico grazie a una rosa di proposte che conta, oltre al club Valtur Djerba Golf Resort & Spa, il Nicolaus Club Helios Beach Djerba (commercializzato in esclusiva grazie all’accordo con la catena Vincci hotels) e il Nicolaus Club Delfino Beach Resort ad Hammamet (di proprietà della medesima holding della quale fanno parte la Dmc TTS ed il vettore Nouvelair), nonché 17 strutture legate al brand Turchese (tra cui il Sidi Mansour di Djerba, prodotto storico per quel brand) e 4 legate al brand Raro.

La vacanza esperienziale

Nicolaus, dunque, primo operatore per numero di letti e per riapertura, dal 23 maggio, della destinazione, ma non solo. L’operatore ha nel suo paniere, infatti, anche una rosa molto ricca di esperienze inedite, come le escursioni anche di più giorni tra le oasi di montagna e il deserto del Sud rurale della Tunisia, con attività straordinarie (i luoghi di Star Wars, le uscite al tramonto a dorso di dromedario o in fuoristrada, le case museo troglodite immerse in un paesaggio lunare).



Tra i plus per i clienti anche le visite con programma esclusivo, proposto da nessun altro operatore, dedicate all’isola di Djerba, i pacchetti golf e le proposte con taglio incentive.



TTS ed ente del turismo i partner

Una programmazione articolata, frutto della partnership con la Dmc TTS - la più grande realtà attiva nell’ambito del turismo integrato tunisino della quale fa parte anche il vettore Nouvelair -, ma anche con l’Ente del Turismo tunisino, in un dialogo costante con il territorio per la costruzione di vacanze esperienziali.



“Abbiamo deciso di puntare su questa meta - spiega Gaetano Stea, direttore prodotto Nicolaus - perché per la vicinanza all’Italia, la qualità di servizi e delle esperienze e i costi è senza rivali. L’ultimo aspetto, quello dei costi, è molto importante, ma proprio perché conta non ci limitiamo a commercializzarla, puntando asetticamente alla marginalità, purtroppo danneggiata, comunque, dallo scenario bellico in corso. Diciamo che la nostra Tunisia è unica perché non vendiamo solo letti, ma abbiamo costruito una proposta articolata, che ha la sua punta di diamante nella bellezza ed eleganza di una struttura come il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, nostra esclusiva mondiale a Djerba”.



Per far toccare con mano l’impegno del gruppo nel Paese è stato organizzato un eductour di Djerba più deserto al quale hanno partecipato 70 agenti di viaggi.