Msc Crociere, torna operativa l’intera flotta

“È stata una sfida a causa della situazione pandemica, ma il nostro protocollo di salute e sicurezza leader del settore ci ha permesso di affrontare questa difficoltà con forza e fiducia”. Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, commenta con queste parole il ritorno all’operatività dell’intera flotta di Msc che, dopo l’inaugurazione della stgione di Msc Musica, ha rimesso in mare tutte e 19 le sue navi.

La ripartenza già dall'estate 2020

Msc, sottolinea Massa, “è stata la prima grande compagnia a ripartire con le crociere internazionali nell'estate del 2020, grazie a un protocollo di sicurezza pensato ad hoc per la ripartenza, dimostrando - come avevamo promesso lo scorso anno - che la salute e la sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri è per noi una priorità. Tutto questo ci ha permesso di avere l'intera flotta di navi di nuovo in mare per l'estate del 2022".



Il programma di espansione

Dopo la chiusura volontaria dell'industria crocieristica mondiale nel marzo 2020, a causa della situazione pandemica a terra, Msc Grandiosa è stata la prima nave di una delle principali compagnie di crociera a tornare in mare nell'agosto 2020. La compagnia ha continuato durante la pandemia a rispettare il proprio programma di espansione e nel 2021 ha accolto due nuove navi, Msc Virtuosa e Msc Seashore. Entro la fine di quest’anno la flotta si arricchirà di altre due unità: Msc Seascape e Msc World Europa, la prima nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto. Le vendite per entrambe le navi sono già aperte.



Lo schieramento in mare

Per quest’estate lo schieramento completo della flotta prevede sei unità nel Mediterrano occidentale, cinque in quello orientale, altrettante in Nord Europa e due, Msc Divina e Msc Seashore, in Nord America. In Medioriente e, da luglio in Estremo Oriente sarà schierata Msc Bellissima, con homeport a Dubai e, da luglio, a Yokohama.





MSC Crociere ha continuato durante la pandemia a rispettare il proprio ambizioso programma di espansione e nel 2021 ha accolto due nuove navi nella propria flotta, MSC Virtuosa e MSC Seashore.



La Compagnia accoglierà altre due navi entro la fine del 2022: MSC Seascape e MSC World Europa, la prima nave della Compagnia alimentata a gas naturale liquefatto. Le vendite per entrambe le navi sono già aperte.